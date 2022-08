Zaporizhzhia | Putin a Macron | “Rischio catastrofe nucleare”

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Per i bombardamenti ucraini vicino alla centraledisi rischia una “”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo francese, Emmanuel. Nel corso del colloquio, “sono stati discussi vari aspetti della situazione” in Ucraina eha evidenziato come i raid nella zona dirischino di provocare “unasu larga scala che potrebbe portare alla contaminazione da radiazioni di vasti territori”, ha riferito il servizio stampa del Cremlino. I due leader hanno sottolineato l’importanza di inviare quanto prima una missione dell’Aiea alla centraledi Zaporozhzhia. “I presidenti hanno ...

Vladimir Putin, ha dato il suo accordo - in una telefonata con il capo dell'Eliseo, Emmanuel Macron - al dispiegamento di una missione dell'Aiea presso la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlerà con il suo collega russo Vladimir Putin della questione della centrale nucleare. La centrale di Zaporizhzhia è attualmente sotto il controllo russo. Preoccupato anche il presidente russo Vladimir Putin che, durante una telefonata tenutasi oggi, ipotizza una missione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia verso inizio settembre "a meno che non..."