Usa: ergastolo per uno dei 4 'Beatles dell'Isis' (Di venerdì 19 agosto 2022) Una corte Usa ha condannato all'ergastolo El Shafee Elsheik, 34 anni, militante britannico dell'Isis noto come uno dei quattro Beatles del gruppo terroristico, per aver sostenuto l'organizzazione

