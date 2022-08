Ultime Notizie – G20 Bali, Putin e Xi parteciperanno (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Indonesia, che ha invitato al anche il presidente ucraino Zelensky, ha subito pressioni internazionali per evitare la presenza del presidente russo Il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping parteciperanno al summit del G20 che si terrà a novembre sull’isola di Bali. Lo ha reso noto Andi Widjajanto, il consigliere del presidente indonesiano Joko Widodo, che a Bloomberg News ha detto che i due presidenti hanno confermato la loro presenza al vertice. Sarebbe la prima volta che Xi esce dalla Cina dal gennaio 2020, quando ha visitato il Myanmar. Da allora, il 30 giugno Xi ha visitato Hong Kong per celebrare il 25esimo anniversario della fine dal controllo britannico. L’Indonesia, che ha invitato al G20 anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha subito pressioni internazionali per evitare la presenza di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 19 agosto 2022) L’Indonesia, che ha invitato al anche il presidente ucraino Zelensky, ha subito pressioni internazionali per evitare la presenza del presidente russo Il presidente russo Vladimire quello cinese Xi Jinpingal summit del G20 che si terrà a novembre sull’isola di. Lo ha reso noto Andi Widjajanto, il consigliere del presidente indonesiano Joko Widodo, che a Bloomberg News ha detto che i due presidenti hanno confermato la loro presenza al vertice. Sarebbe la prima volta che Xi esce dalla Cina dal gennaio 2020, quando ha visitato il Myanmar. Da allora, il 30 giugno Xi ha visitato Hong Kong per celebrare il 25esimo anniversario della fine dal controllo britannico. L’Indonesia, che ha invitato al G20 anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha subito pressioni internazionali per evitare la presenza di ...

zazoomblog : Ultime Notizie – Ciclone sull’Italia forti venti e temporali ma migliora nel weekend - #Ultime #Notizie #Ciclone… - zazoomblog : Ultime Notizie – Facebook e Instagram rimuovono account ong no vax di Robert Kennedy Jr - #Ultime #Notizie… - FPLItalia : Sono terminate le conferenze stampa di tutti gli allenatori. Andreas Pereira disponibile, torna Martial ed altre no… - ilmeteoit : #Meteo #Video in #Diretta: ultime ore di forti temporali al #Centro-Nord con grandine; le previsioni - Salvato95551627 : RT @NapoliCM: ???? Lozano Manchester United, Kiss Kiss Napoli: per il club è incedibile ??? -