Ultime Notizie – Elezioni 2022 | liste fatte per la Lega | ecco chi corre negli uninominali

(Di venerdì 19 agosto 2022) Chiuse ledellaper i collegidellepolitiche del 25 settembresia alla Camera sia al Senato. CAMERA Per quanto riguarda la corsa per uno scranno a Montecitorio molti i big, a cominciare da Giancarlo Giorgetti, candidati nel collegio uninominale della Lombardia. Insieme a numero due del Caroccio ci sono anche Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In Piemonte Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari. In Liguria Edoardo Rixi. In Trentino Aldo Adige Vanessa Cattoi e Sabrina Adami. In Veneto Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana. In Friuli Venezia Giulia Vannia Gava e Massimiliano ...