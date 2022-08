Ultime Notizie – Apple | scoperte due falle nella sicurezza | lanciato aggiornamento software

(Di venerdì 19 agosto 2022)ha chiuso due vulnerabilità che potrebbero essere già state sfruttate con una serie di aggiornamentiper i suoi dispositivi. Una delle vulnerabilità riguardava ilWebKit di, utilizzato per visualizzare i contenuti nei browser web. I siti web creati ad arte potrebbero utilizzare la falla per eseguire codicearbitrario, ha spiegato. “In poche parole, un criminale informatico potrebbe inserire un malware nel dispositivo di un utente che ha solo visualizzato una pagina web altrimenti innocua”, ha avvertito giovedì la società diinformatica Sophos. Questa vulnerabilità mette a rischio gli iPhone e gli iPad in misura ancora maggiore rispetto ai computer Mac, poiché tutti i browser dei dispositivi mobili eseguono ...

sole24ore : ?? Il presidente russo ha avvertito che i bombardamenti sulla centrale nucleare di #Zaporizhzhia pongono il rischio… - CocoSafor : RT @Grazia_eso3: Orgoglio napoletano: ricercatrice del Pascale tra i 40 migliori giovani d’Italia - romaforever_it : Calciomercato Roma 2022/2023 Ultime Notizie - Transfer Market Latest News - junews24com : Kostic già pazzo della Juve: il suo messaggio ai tifosi bianconeri - FOTO - - lucadif79 : RT @Grazia_eso3: Orgoglio napoletano: ricercatrice del Pascale tra i 40 migliori giovani d’Italia -

Il Sole 24 ORE

Per oltre mezzo secolo la musica è stata la sua vita. E anche quando la sua attività principale era diventata un'altra, quella di accompagnare a Roma i turisti a bordo del suo taxi, le canzoni non ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito "Il 7 settembre Apple svela ... tutto quello che c è da sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del ... Ucraina ultime notizie. Gas: Mosca sospende forniture Nord Stream dal 31 agosto per 3 giorni. Usa: ... L'inizio di stagione di Pierre Kalulu sembra il naturale proseguo del finale dello scorso anno. Il difensore è ripartito dando quelle certezze che sono state uno dei fattori per la vittoria dello scud ...Il prezzo del gas ha toccato un nuovo record ad Amsterdam, schizzando ad un massimo di 262,78 euro al megawattora (+9,04%) per poi chiudere a 244,55 La Russia torna a mettere pressione all’Europa ...