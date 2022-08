Ucraina fra guerra e tregua, la possibile svolta di Erdogan (Di venerdì 19 agosto 2022) Le Nazioni Unite garanti della sicurezza della centrale atomica di Zaporizhzhia; Mosca pronta, secondo la Cnn, a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. La situazione è in movimento e a quasi sei mesi dall’invasione da parte della Russia dell’Ucraina per la prima volta le speranze prevalgono sui timori. I corrispondenti dalla Turchia della Cnn, citando fonti del governo di Ankara, affermano che il Cremlino avrebbe cambiato posizione ed ammorbidito le condizioni in merito a un incontro tra i due leader. Artefice della possibile svolta del conflitto, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an che ha incontrato a Leopoli il segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, e il presidente Volodymyr Zelensky e oltre ad incardinare verso controlli e garanzie internazionali la sicurezza ... Leggi su formiche (Di venerdì 19 agosto 2022) Le Nazioni Unite garanti della sicurezza della centrale atomica di Zaporizhzhia; Mosca pronta, secondo la Cnn, a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky. La situazione è in movimento e a quasi sei mesi dall’invasione da parte della Russia dell’per la prima volta le speranze prevalgono sui timori. I corrispondenti dalla Turchia della Cnn, citando fonti del governo di Ankara, affermano che il Cremlino avrebbe cambiato posizione ed ammorbidito le condizioni in merito a un incontro tra i due leader. Artefice delladel conflitto, il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an che ha incontrato a Leopoli il segretario generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, e il presidente Volodymyr Zelensky e oltre ad incardinare verso controlli e garanzie internazionali la sicurezza ...

