Sassuolo-Lecce, Dionisi: "Vogliamo ripetere la scorsa stagione. Berardi ultima bandiera"

"Cambierò qualcuno rispetto alla Juventus, è sicuro. Ma non parlo di meriti o demeriti". Lo ha detto l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della sfida contro il Lecce nella seconda giornata di campionato: "Vogliamo confermarci all'altezza di noi stessi, guardando al campionato scorso. Anche se non siamo più quella squadra, abbiamo le qualità per riconfermarci e non è poco". E sull'addio di Raspadori: "Non penso sia stato ufficializzato, ma è una cosa che era nell'aria. Possiamo guardare avanti, sostituendolo nel modo migliore. Certo che è un'uscita pesante". Su Berardi: "Il rinnovo di Berardi è stata una bella notizia, tutto meritato. Sono felice. Berardi forse è l'ultima bandiera e dovremmo farci due domande, non ..."

