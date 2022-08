Sampdoria, Villar: “Qui mio stile di gioco. Con Giampaolo posso fare grandi cose” (Di venerdì 19 agosto 2022) Le parole del centrocampista prontissimo per prendersi un ruolo importante nella squadra blucerchiata. Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 agosto 2022) Le parole del centrocampista prontissimo per prendersi un ruolo importante nella squadra blucerchiata.

ZonaBianconeri : RT @SampNews24: #Sampdoria, #Villar avverte la #Juventus: «Abbiamo in testa la vittoria» - SampNews24 : #Sampdoria, #Villar avverte la #Juventus: «Abbiamo in testa la vittoria» - TuttoASRoma24 : Sampdoria, Villar sulla Roma: “Sentivo di dovermi allontanare da quella squadra” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - ZonaBianconeri : RT @clubdoria46: Verso #Sampdoria-#Juventus, Gonzalo #Villar gioca per i tre punti. Le parole #SampJuve - clubdoria46 : Verso #Sampdoria-#Juventus, Gonzalo #Villar gioca per i tre punti. Le parole #SampJuve -