Prezzi guerra: corre il gas, greggio scende ai livelli di marzo (Di venerdì 19 agosto 2022) MILANO – Petrolio e gas contrastati, metalli deboli e frumento in lieve rialzo. E’ il quadro delle materie prime globali nell’ultima seduta della settimana di Ferragosto. scende ai livelli dello scorso 3 marzo il greggio americano (Wti -1,06% a 89,54 dollari al barile) che si attesta sotto quota 90 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord (-1,17% a 95,47 dollari al barile) si mantiene ampiamente sotto la soglia dei 100 dollari. In controtendenza il gas naturale (+1,66% a 245 euro al MWh), ben al di sopra del record di 241 euro segnato ieri in chiusura di seduta, mentre procede la corsa agli stoccaggi per sopperire al calo delle importazioni dalla Russia nel prossimo inverno. In rialzo anche il prezzo del metano a Londra, dove è stata superata la soglia delle 5 sterline, con una richiesta di 523,93 penny per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 19 agosto 2022) MILANO – Petrolio e gas contrastati, metalli deboli e frumento in lieve rialzo. E’ il quadro delle materie prime globali nell’ultima seduta della settimana di Ferragosto.aidello scorso 3ilamericano (Wti -1,06% a 89,54 dollari al barile) che si attesta sotto quota 90 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord (-1,17% a 95,47 dollari al barile) si mantiene ampiamente sotto la soglia dei 100 dollari. In controtendenza il gas naturale (+1,66% a 245 euro al MWh), ben al di sopra del record di 241 euro segnato ieri in chiusura di seduta, mentre procede la corsa agli stoccaggi per sopperire al calo delle importazioni dalla Russia nel prossimo inverno. In rialzo anche il prezzo del metano a Londra, dove è stata superata la soglia delle 5 sterline, con una richiesta di 523,93 penny per ...

