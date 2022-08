Pd | video shock sul capo di gabinetto di Gualtieri Dimissioni di Ruberti

Agenzia_Ansa : Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Roma: video shock Ruberti, capo Gabinetto nella bufera. 'Se devono inginocchia', io li ammazzo'. Pd, provvederemo #ANSA… - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Una lite violenta a Frosinone, con urla e minacce, ha visto come protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del sinda… - Forever_Purple : Si dimette #Ruberti, capo di gabinetto di #Gualtieri, protagonista di un video shock. Coinvolto fratello di un can… - DLFederico98 : RT @ultimora_pol: Video shock del capo di gabinetto di Roma Albino #Ruberti: 'Se devono inginocchia’ davanti. [..] Io li sparo, li ammazzo'… -

- Unpubblicato ieri sera dal Foglio sta scatenando un putiferio nel Pd. Nelsi vede il capo del gabinetto di Gualtieri, Albino Ruberti, urlare e minacciare pesantemente un certo ...La decisione è stata presa in seguito alla pubblicazione, da parte del Foglio, delche lo vede protagonista di un'accesa lite con pesanti minacce. "Per evitare strumentalizzazioni che ...L’ex assessore regionale, gia’ europarlamentare del Pd, Francesco De Angelis, ha ritirato con una mail inviata al Nazareno la propria candidatura alla Camera dopo il video pubblicato dal “Foglio” che ...Una lite violenta lite a Frosinone, con urla e minacce: "Se devono inginocchia' e chiede scusa, io li ammazzo". Il Pd: "L'episodio non resterà senza conseguenze". Il M5s: "Si dimetta" (ANSA) ...