Non esiste più la "questione cattolica" in Italia. Scrive Merlo (Di venerdì 19 agosto 2022) No, non esiste più una "questione cattolica" nella politica Italiana. E non esiste più per tre questioni sostanziali. Innanzitutto il pluralismo politico dei cattolici Italiani è un fatto largamente e storicamente acquisito. Dopo la fine della Democrazia Cristiana e il breve percorso del Partito Popolare Italiano di Mino Martinazzoli e di Franco Marini, il voto cattolico si è definitivamente spalmato lungo tutto l'arco costituzionale, come si diceva un tempo. In secondo luogo è tramontata, purtroppo, anche la stagione in cui quest'area culturale era rappresentata da leader e statisti. Autorevoli, riconosciuti e fortemente rappresentativi. È persin inutile elencare i nomi di uomini e donne che hanno costellato e accompagnato il cammino di questa tradizione ideale nella ...

