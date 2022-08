Juve, affaticamento per Bonucci: è in dubbio contro la Sampdoria (Di venerdì 19 agosto 2022) L' emergenza infortuni in casa Juventus non sembra volersi arrestare. Oltre alle assenze di Paul Pogba e di Angel Di Maria, e del lungodegente Federico Chiesa, Max Allegri rischia infatti di dover ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 agosto 2022) L' emergenza infortuni in casantus non sembra volersi arrestare. Oltre alle assenze di Paul Pogba e di Angel Di Maria, e del lungodegente Federico Chiesa, Max Allegri rischia infatti di dover ...

