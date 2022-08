Jova Beach Vasto, per il doppio concerto attese 40mila persone in due giorni Viabilità e servizi (Di venerdì 19 agosto 2022) Chieti - "Vasto, sto arrivando da te con la luce negli occhi e la gioia nel cuore". Pochi accordi affidati a una storia di Instagram. Così Jovanotti ha annunciato sui social la sua due giorni in programma oggi e domani a Vasto (Chieti). attese circa 20mila persone per ogni giornata. Il villaggio del Jova Beach Party aprirà alle 14.30, per una serie di concerti, dj set e molto altro. Fino all'appuntamento principale di ciascuna serata, previsto intorno alle 20. Poco più di 9mila i posti auto a pagamento (15 euro per le auto, 5 per le moto), nelle aree individuate. A nord del villaggio del "Jova Beach Party", allestito sulla spiaggia tra il pontile e il Lido Acapulco, sarà possibile parcheggiare nella zona industriale di ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 19 agosto 2022) Chieti - ", sto arrivando da te con la luce negli occhi e la gioia nel cuore". Pochi accordi affidati a una storia di Instagram. Cosìnotti ha annunciato sui social la sua duein programma oggi e domani a(Chieti).circa 20milaper ogni giornata. Il villaggio delParty aprirà alle 14.30, per una serie di concerti, dj set e molto altro. Fino all'appuntamento principale di ciascuna serata, previsto intorno alle 20. Poco più di 9mila i posti auto a pagamento (15 euro per le auto, 5 per le moto), nelle aree individuate. A nord del villaggio del "Party", allestito sulla spiaggia tra il pontile e il Lido Acapulco, sarà possibile parcheggiare nella zona industriale di ...

