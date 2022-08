Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini e il sesto (incomprensibile) indizio (Di venerdì 19 agosto 2022) Alfonso Signorini stamani ha fornito un nuovo indizio per il cast del Grande Fratello Vip 7. Manca esattamente un mese dall’inizio del reality di Canale 5 e le aspettative sui nuovi protagonisti sono altissime. Questa dovrebbe essere l’edizione più lunga di sempre e la scelta è determinante per gli ascolti e per la riuscita del programma. Alfonso Signorini: il sesto indizio misterioso sul prossimo concorrente del GF VIP 7 Stamattina nelle storie Instagram di Alfonso Signorini si può notare un nuovo, criptico indizio. Il conduttore ha mostrato la foto di un block notes e una penna. La foto porta impressa la firma “Alamy”, il database fotografico dal quale è possibile scaricare ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 agosto 2022)stamani ha fornito un nuovoper il cast delVip 7. Manca esattamente un mese dall’inizio del reality di Canale 5 e le aspettative sui nuovi protagonisti sono altissime. Questa dovrebbe essere l’edizione più lunga di sempre e la scelta è determinante per gli ascolti e per la riuscita del programma.: ilmisterioso sul prossimo concorrente del GF VIP 7 Stamattina nelle storie Instagram disi può notare un nuovo, criptico. Il conduttore ha mostrato la foto di un block notes e una penna. La foto porta impressa la firma “Alamy”, il database fotografico dal quale è possibile scaricare ...

