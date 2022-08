Elena Santarelli compleanno a Venezia | “A voi il calcolo dei mie anni”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 agosto 2022) Quantiha? L’età di una donna non si rivela e la splendidache ha appena festeggiato ilnon lo dice ma lascia unsemplice da fare. Bellissima ma non le piacciono i comple, gli auguri, le feste che le ricordano il tempo che passa; lo rivela la sua amica Flora Canto mentre ridendo le fa gli auguri di buonha sceltoper le ultime vacanze di questa estate 2022 ed è nella romantica città che ha soffiato le candeline sulla sua dolce torta. Niente numero ma il suo nome con le lettere colorate e un cuoricino. Ha festeggiato con le per persone più importanti, la sua famiglia, Bernardo Corradi, Jack e la piccola di casa, ...