Classifica Vuelta a España 2022: Robert Gesink leader, Nibali a 46?, Pozzovivo a 1’25” (Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi, venerdì 19 agosto, è andata in scena la prima tappa della Vuelta a España 2022 di ciclismo su strada: la cronometro a squadre Utrecht-Utrecht, di 23.3 km, ha consegnato la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista dei Paesi Bassi Robert Gesink. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato la Jumbo-Visma, ed il simbolo del primato è stato conquistato dal primo corridore della formazione ad aver tagliato il traguardo, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale con lo stesso tempo dei compagni Primoz Roglic, secondo, e Chris Harper, terzo. Il miglior italiano è Edoardo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi, venerdì 19 agosto, è andata in scena la prima tappa delladi ciclismo su strada: la cronometro a squadre Utrecht-Utrecht, di 23.3 km, ha consegnato la Maglia Rossa, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe iberica, che identifica tra tutti i corridori ildellagenerale, sulle spalle del ciclista dei Paesi Bassi. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato la Jumbo-Visma, ed il simbolo del primato è stato conquistato dal primo corridore della formazione ad aver tagliato il traguardo, che si trova infatti al primo posto ingenerale con lo stesso tempo dei compagni Primoz Roglic, secondo, e Chris Harper, terzo. Il miglior italiano è Edoardo ...

