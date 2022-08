Bayern Monaco | Nagelsmann | 'De Ligt? Ha questo problema | non so se potrà giocare'

sportface2016 : #BayernMonaco | #Nagelsman: '#DeLigt in dubbio: si è infortunato alla mano' - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - chiccochiesa : RT @sportface2016: #BayernMonaco | #Nagelsman: '#DeLigt in dubbio: si è infortunato alla mano' - DamianoCori : @AFabbricini @MonguzziP Bayern Monaco e squadre di NBA ma sul numero non mi sbilancio ?? - mattsca_ : RT @sportface2016: #BayernMonaco | #Nagelsman: '#DeLigt in dubbio: si è infortunato alla mano' -

Goal.com

Disavventura per Robert Lewandowski rapinato mentre era in auto davanti alla Ciutat Esportiva, centro di allenamento del Barcellona. L'ex attaccante del, prima di svolgere la seduta di allenamento, si è fermato in macchina all'esterno della struttura per firmare autografi e scattare foto con i tifosi che erano stavano aspettando l'...L'ex attaccante del, prima di svolgere la seduta di allenamento, si è fermato in macchina all'esterno della struttura per firmare autografi e scattare foto con i tifosi che stavano ... Bochum-Bayern Monaco dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita L'ex difensore della Juventus, Matthijs De Ligt sarebbe in dubbio per la sfida contro il Bochum, come ha rivelato il tecnico dei bavaresi Nagelsmann: "Ha subito uno strappo ai legamenti ...Infortunio De Ligt: l'ex Juve è già out! L'annuncio di Nagelsmann sulle condizioni del difensore del Bayern Monaco.