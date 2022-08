Ahi Juve, si ferma anche Bonucci: a rischio la gara con la Samp (Di venerdì 19 agosto 2022) Guai in difesa per Allegri. Leonardo Bonucci ha riportato un affaticamento al flessore nella sfida contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per la trasferta di lunedì contro la Samp. Il tecnico ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022) Guai in difesa per Allegri. Leonardoha riportato un affaticamento al flessore nella sfida contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per la trasferta di lunedì contro la. Il tecnico ...

Ahi Juve, si ferma anche McKennie: spalla lussata, circa un mese out

Altra tegola per la Juve. Dopo Pogba, ieri soi è fermato anche Wes McKennie. Il texano, che nei piani di Allegri avrebbe dovuto esordire nella notte fra ieri e oggi contro il Real Madrid, non è invece sceso in campo a ...