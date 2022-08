Vertice del Cdx sulle liste. Con la Lega l'editore Angelucci, ex FI (Di giovedì 18 agosto 2022) - Matteo Salvini parla di 'liste pronte al 99%'. La campagna acquisiti prosegue e la notizia di oggi riguarda l'editore dei quotidiani Libero e Il Tempo Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 agosto 2022) - Matteo Salvini parla di 'pronte al 99%'. La campagna acquisiti prosegue e la notizia di oggi riguarda l'dei quotidiani Libero e Il Tempo

pisto_gol : Che giocatore è #TanguyNdombele, nuovo acquisto del Napoli? Centrocampista fisico e tecnico, destro e sinistro, può… - p_castaldi : @Damiano93297550 @Rustysnake05 @ros_wn63 Ah vero, voi la abbassate coi primavera che non giocano mai. (Al netto del… - sportli26181512 : Cannavaro sulle squadre al vertice: 'Milan e Inter hanno le rose più complete': L'ex campione del mondo Fabio Canna… - Meira85253235 : Come ha fatto un uomo con un passato così controverso a conquistare la posizione di vertice dell'organizzazione san… - jacopoat : @Poghos2003 De Mita è stato per vari decenni al vertice del suo partito e capo di una corrente molto forte. Fare il… -