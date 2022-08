Vela, Soldini su Twitter: “Una violenta tromba d’aria ha causato molti danni” (Di giovedì 18 agosto 2022) Attraverso un post su Twitter, il velista Giovanni Soldini ha raccontato i danni causati alla sua imbarcazione dalla recente tromba d’aria: “Una violenta tromba d’aria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato Maserati Multi70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza – scrive l’uomo – Stiamo ancora verificando l’entità dei danni subiti, domani con una gru rimetteremo la barca sulle selle e inizieremo delle analisi con ultrasuoni per trovare i punti che hanno subito degli urti“. Soldini ha poi proseguito: “Questi eventi meteorologici così violenti, che causano ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Attraverso un post su, il velista Giovanniha raccontato icausati alla sua imbarcazione dalla recente: “Unaha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi. Il vento ha sollevato Maserati Multi70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza – scrive l’uomo – Stiamo ancora verificando l’entità deisubiti, domani con una gru rimetteremo la barca sulle selle e inizieremo delle analisi con ultrasuoni per trovare i punti che hanno subito degli urti“.ha poi proseguito: “Questi eventi meteorologici così violenti, che causano ...

lasco54 : @GretaSalve Come ti capisco.. se fossi in te toglierei Gianni Rodari dal tuo bio.. cozza con quello che pensi.. e s… - PepperFlower : @giacomoinfotech Per capire l'astruso concetto facciamo insieme quest'esercizio, comincio io. Io non valgo Giovanni… -