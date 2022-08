Tim sul fisso a solo 24,90€ (Di giovedì 18 agosto 2022) Premium base è l’offerta per Tim sul fisso più economica dell’operatore blu con Internet illimitato e chiamate a consumo al costo di soli 24,90€, con 5€ in più hai anche le chiamate illimitate, con domiciliazione e conto online. Fibra Tim Super Fibra per i clienti WINDTRE a 22,90€ Tim sul fisso con Premium base Premium base è la tariffa Tim sul fisso più economica ha un costo di 24,90€ al mese con domiciliazione e conto online per Internet e chiamate a consumo. L’offerta per la linea fissa (puoi attivarla tramite questo link diretto) consente di navigare in rete fino a 1 Gbps se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH, se non lo fosse potrai attivare Super Mega con le stesse modalità e gli stessi costi. Con 5€ in più puoi avere incluse anche le chiamate illimitate e attivare Tim Power Smart WiFi che permette di non ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 18 agosto 2022) Premium base è l’offerta per Tim sulpiù economica dell’operatore blu con Internet illimitato e chiamate a consumo al costo di soli 24,90€, con 5€ in più hai anche le chiamate illimitate, con domiciliazione e conto online. Fibra Tim Super Fibra per i clienti WINDTRE a 22,90€ Tim sulcon Premium base Premium base è la tariffa Tim sulpiù economica ha un costo di 24,90€ al mese con domiciliazione e conto online per Internet e chiamate a consumo. L’offerta per la linea fissa (puoi attivarla tramite questo link diretto) consente di navigare in rete fino a 1 Gbps se la tua abitazione è raggiunta dalla tecnologia FTTH, se non lo fosse potrai attivare Super Mega con le stesse modalità e gli stessi costi. Con 5€ in più puoi avere incluse anche le chiamate illimitate e attivare Tim Power Smart WiFi che permette di non ...

giannifioreGF : #Tim sul fisso a solo 24,90€ - GiulioManetti48 : @TIM_Official ho richiesto il 50% si sconto sul canone per ISEE ma dopo più di un mese non ho ricevuto nessuna risposta - Boffa51 : @TIM_Official Abbiamo inviato via email l'etichetta,con il ''codice di reso,da stampare ed applicare sul pacco.Conf… - Occe64 : RT @MusicTvOfficial: #TimMusicAwards , 9 e 10 settembre: gli artisti sul palco dell'Arena di Verona, conducono @CarContiRai e @VaneIncontra… - TIM_Official : @nessundubbio ciao, buongiorno! Puoi scrivere a Angie -