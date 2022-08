Simeone in campo contro il Monza? La notizia dal Napoli (Di giovedì 18 agosto 2022) È ufficialmente iniziata l’avventura azzurra del Cholito Simeone! L’attaccante argentino infatti, dopo l’annuncio arrivato in mattinata, ha subito raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra all’SSC Konami Training Center. Lavoro personalizzato durante il primo allenamento del neo acquisto azzurro, che si prepara ad essere in campo magari già contro il Monza. Per il resto della squadra allenamento classico in vista della sfida casalinga di domenica, con lavoro di attivazione in palestra e poi allenamento sul campo. Napoli Simeone (FOTO: SSC Napoli) Ecco il report ufficiale diramato dal Napoli: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022) È ufficialmente iniziata l’avventura azzurra del Cholito! L’attaccante argentino infatti, dopo l’annuncio arrivato in mattinata, ha subito raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra all’SSC Konami Training Center. Lavoro personalizzato durante il primo allenamento del neo acquisto azzurro, che si prepara ad essere inmagari giàil. Per il resto della squadra allenamento classico in vista della sfida casalinga di domenica, con lavoro di attivazione in palestra e poi allenamento sul(FOTO: SSC) Ecco il report ufficiale diramato dal: “Seduta mattutina per ilall’SSC Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match ...

realvarriale : Con gli acquisti ormai definiti di #Ndombele,#Raspadori e #Simeone credo che qualche griglia su @sscnapoli,compresa… - Pasqual01350178 : @pasquale_caos @ADeLaurentiis Simeone raspadori andranno in panchina Ndombele è candidato al giro di campo - SKur88 : @NandoArm8 Si ma il grande mercato del Napoli quale sarebbe? Ormai conta la quantità? Kim? Kvara pallone d’oro? Sim… - giu_spez : @Laudantes Scusa il cinismo, ma vedo un percorso da Petagna 2.0, non in base alle doti chiaramente, ma allo spazio… - Fa_Tarantino : #Simeone rincorre i grandi bomber: ha segnato 67 gol in 6 stagioni, non ha mai giocato in top club, per 4 volte è a… -