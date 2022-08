Sampdoria, il maltempo complica i piani: cambio di programma verso la Juventus (Di giovedì 18 agosto 2022) Problemi per Giampaolo: a causa del maltempo la Sampdoria costretta a modificare il programma d’allenamento IL REPORT DORIANO «Il maltempo costringe la Sampdoria a modificare il programma d’allenamento in vista del posticipo di lunedì sera con la Juventus (ore 20.45). Fitta pioggia e forti raffiche di vento abbattutesi sul “Mugnaini” di Bogliasco hanno indotto Marco Giampaolo e il suo staff ad annullare la doppia seduta e optare per un allenamento mattutino di lavoro a gruppi in palestra, al quale ha preso parte anche Simone Trimboli. Andrea Conti prosegue il proprio iter riabilitativo. Domani, venerdì, è in programma una doppia seduta» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Problemi per Giampaolo: a causa dellacostretta a modificare ild’allenamento IL REPORT DORIANO «Ilcostringe laa modificare ild’allenamento in vista del posticipo di lunedì sera con la(ore 20.45). Fitta pioggia e forti raffiche di vento abbattutesi sul “Mugnaini” di Bogliasco hanno indotto Marco Giampaolo e il suo staff ad annullare la doppia seduta e optare per un allenamento mattutino di lavoro a gruppi in palestra, al quale ha preso parte anche Simone Trimboli. Andrea Conti prosegue il proprio iter riabilitativo. Domani, venerdì, è inuna doppia seduta» L'articolo proviene da Calcio News 24.

