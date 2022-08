Sampdoria, Ferrari: «Con la Juve non partiamo sconfitti» (Di giovedì 18 agosto 2022) Sampdoria, Alex Ferrari ha commentato il prossimo impegno dei blucerchiati con la Juve: «Metteremo in campo tutta la rabbia che ci è rimasta» Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha fatto il punto in vista del match contro la Juventus: le sue parole a Il Secolo XIX. VLAHOVIC – «L’importante è non partire già sconfitti. Con Colley ci capiamo al volo, è un fratello per me. Ci toccherà Vlahovic cliente molto scomodo, lo abbiamo sfidato quando era in viola, proveremo a contenerlo». ATTEGGIAMENTO – «Ricordo l’atmosfera a Marassi, lo stadio pieno: sono le partite che tutti vogliono giocare. Se poi le vinci è ancora più bello. Non bisogna entrare in campo già sconfitti, ma con la voglia di provare a vincerla». JuveNTUS – «La ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022), Alexha commentato il prossimo impegno dei blucerchiati con la: «Metteremo in campo tutta la rabbia che ci è rimasta» Alex, difensore della, ha fatto il punto in vista del match contro lantus: le sue parole a Il Secolo XIX. VLAHOVIC – «L’importante è non partire già. Con Colley ci capiamo al volo, è un fratello per me. Ci toccherà Vlahovic cliente molto scomodo, lo abbiamo sfidato quando era in viola, proveremo a contenerlo». ATTEGGIAMENTO – «Ricordo l’atmosfera a Marassi, lo stadio pieno: sono le partite che tutti vogliono giocare. Se poi le vinci è ancora più bello. Non bisogna entrare in campo già, ma con la voglia di provare a vincerla».NTUS – «La ...

