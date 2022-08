Prima la snervante attesa, poi il divieto di entrare in reparto: uomo aggredisce medici e carabinieri (Di giovedì 18 agosto 2022) Ormai, le aggressioni al personale sanitario sono pressoché quotidiano e l’episodio che stiamo per raccontarvi purtroppo non è dissimile da quanto avviene — sempre più spesso — ai danni di medici, infermieri e anche delle forze dell’ordine che intervengono per placare, porre fine ai dissidi all’interno delle strutture le quali avrebbero come fine unicamente quello di curare i malati. Leggi anche: Ospedali in affanno, D’Amato: ‘Servono dottori, il test di medicina va abolito’ Aggressione al personale sanitario: i fatti L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio presso l‘ospedale di Citavecchia. Qui un uomo di 44anni aveva accompagnato al pronto soccorso la compagna che si era sentita male, inizando ad alternarsi a causa della lunga attesa. Ma non finisce qui. Dopo che la donna è stata ricoverata nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Ormai, le aggressioni al personale sanitario sono pressoché quotidiano e l’episodio che stiamo per raccontarvi purtroppo non è dissimile da quanto avviene — sempre più spesso — ai danni di, infermieri e anche delle forze dell’ordine che intervengono per placare, porre fine ai dissidi all’interno delle strutture le quali avrebbero come fine unicamente quello di curare i malati. Leggi anche: Ospedali in affanno, D’Amato: ‘Servono dottori, il test dina va abolito’ Aggressione al personale sanitario: i fatti L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio presso l‘ospedale di Citavecchia. Qui undi 44anni aveva accompagnato al pronto soccorso la compagna che si era sentita male, inizando ad alternarsi a causa della lunga. Ma non finisce qui. Dopo che la donna è stata ricoverata nel ...

CorriereCitta : Prima la snervante attesa, poi il divieto di entrare in reparto: uomo aggredisce medici e carabinieri - faIlencrows : riguardando la prima partita contro il seijo oikawa proprio snervante fastidioso antipatico non lo sopporto (he's just like me) - ArrisoPabulo : @AlbertoSomma4 @ChanceGardiner Il prima possibile...inizia a essere sempre tutto più snervante... - LucaDiMarc : @PrimeVideoIT L'audio è in anticipo rispetto al video c'è Piccinini che spoilera quello che succede prima che accad… -