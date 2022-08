LIVE – Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali giovedì 18 agosto in DIRETTA (Di giovedì 18 agosto 2022) La DIRETTA testuale delle gare di Tuffi di giovedì 18 agosto agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tornano in gara per il sincro dai tre metri, mentre Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia esordiscono nella gara dal metro. In serata poi spazio ai spettacolari tutti dalle grandi altezze. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 con i preliminari del metro maschile, mentre le due finali si svolgeranno dalle 15.30; dalle 18.00 poi spazio alle grandi altezze. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Latestuale delle gare didi18aglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21. Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi tornano in gara per il sincro dai tre metri, mentre Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia esordiscono nella gara dal metro. In serata poi spazio ai spettacolari tutti dalle grandi altezze. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 con idel metro maschile, mentre le duesi svolgeranno dalle 15.30; dalle 18.00 poi spazio alle grandi altezze. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME ...

infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi/Pellacani sognano in grande nel sincro 3 metri, Tocci e Marsaglia ci… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Santoro-Pellacani bronzo per 6 centesimi! Jodoin di Maria quinta nella piattaf… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi attesa per Ganna nuoto e atletica - #Europei #liveblog… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi, attesa per Ganna, nuoto e atletica - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: Cestonaro in finale tra poco Pellacani-Santoro nei tuffi - #Europei… -

Europei di nuoto, i risultati di oggi nei tuffi: Pellecani-Santoro di bronzo Sky Sport LIVE – Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali giovedì 18 agosto in DIRETTA La DIRETTA testuale delle gare di tuffi agli Europei di Roma 2022: aggiornamenti live su preliminari e finali di giovedì 18 agosto ... Calendario Europei tuffi Roma oggi: orari giovedì 18 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara Spazio alle eliminatorie e alla Finale della gara maschile dal metro, nonché all’atto conclusivo del syncro femminile dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI DI OGGI DALLE 10. La DIRETTA testuale delle gare di tuffi agli Europei di Roma 2022: aggiornamenti live su preliminari e finali di giovedì 18 agosto ...Spazio alle eliminatorie e alla Finale della gara maschile dal metro, nonché all’atto conclusivo del syncro femminile dal trampolino tre metri. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI DI OGGI DALLE 10.