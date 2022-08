LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi/Pellacani sognano in grande nel sincro 3 metri, Tocci e Marsaglia ci provano dal metro (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) Il calendario completo degli Europei di Tuffi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2022 di Tuffi al Foro Italico a Roma. L’Italia punta a conquistare altre medaglie con la finale del sincro femminile dai tre metri e dal metro maschile. C’è davvero grandissima attesa per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che puntano a conquistare la medaglia d’oro. La romana finora è sempre salita sul podio nelle tre gare disputate, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) Il calendario completo deglidiBuongiorno e benvenuti alladella quarta giornata di gare deglidial Foro Italico a Roma. L’Italia punta a conquistare altre medaglie con la finale delfemminile dai tree dalmaschile. C’è davvero grandissima attesa per Chiaraed Elena, che puntano a conquistare la medaglia d’oro. La romana finora è sempre salita sul podio nelle tre gare disputate, ...

infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Santoro-Pellacani bronzo per 6 centesimi! Jodoin di Maria quinta nella piattaf… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi attesa per Ganna nuoto e atletica - #Europei #liveblog… - infoitsport : LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: un bronzo dai tuffi, attesa per Ganna, nuoto e atletica - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog in DIRETTA: Cestonaro in finale tra poco Pellacani-Santoro nei tuffi - #Europei… - RaiNews : Europei di nuoto #Roma2022 Finale dei tuffi dai 3 metri per Chiara Pellacani e Matteo Santoro. Guarda la diretta st… -