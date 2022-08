LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Bartolini al comando, Levantesi strabilia, Italia quarta! Tris di finali (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questa giornata. Restate con noi per cronaca, classifiche, qualficati alle finali. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 20.14 L’Italia è andata ben oltre le più rosee aspettative delle vigilia. La nostra Nazionale priva di tanti elementi di lusso come Lodadio, Maresca, Macchini, Grasso, Edalli, Mozzato è riuscita ad agguantare uno splendido quarto posto con la squadra. Nicola Bartolini ha mostrato la sua classe da Campione del Mondo alle parallele, Matteo Levantesi è una splendida sorpresa ai massimi LIVElli dopo aver già convinto in stagione. 20.13 L’Italia festeggia due finali di Specialità: Nicola Bartolini è primo al ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito nel corso di questa giornata. Restate con noi per cronaca, classifiche, qualficati alle. Buon proseguimento di giornata su OA Sport. 20.14 L’è andata ben oltre le più rosee aspettative delle vigilia. La nostra Nazionale priva di tanti elementi di lusso come Lodadio, Maresca, Macchini, Grasso, Edalli, Mozzato è riuscita ad agguantare uno splendido quarto posto con la squadra. Nicolaha mostrato la sua classe da Campione del Mondo alle parallele, Matteoè una splendida sorpresa ai massimilli dopo aver già convinto in stagione. 20.13 L’festeggia duedi Specialità: Nicolaè primo al ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero è primo! Levantesi 2° alle parall… - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: tocca a Tamberi e Tortu! Levantesi super nella ginnastica! -… - pep192 : @Nicola89144151 Trovato, la Ginnastica Artistica si può vedere in streaming su - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? European Championships da Monaco 09h15 Beach volley, Arrampicata, Ginnastica artistica, Ten… - michiamanolessi : Io dopo le gare di ginnastica artistica 8 anni fa... Io dopo i miei live oggi... -