Kabul, esplosione in una moschea: almeno 20 morti, ma il bilancio è destinato a salire (Di giovedì 18 agosto 2022) La moschea di Abu Bakr al Siddiqi, nel quartiere di Khari Khana, nel nord di Kabul, è stata teatro di una drammatica esplosione durante le preghiere serali. Si teme che ci siano diversi morti e feriti.

emergency_ong : ?? #Afghanistan #Kabul 27 vittime ricevute al momento in seguito a un'#esplosione avvenuta nel quartiere PD17. Tra l… - LaStampa : Kabul, esplosione in moschea: decine di vittime - fattoquotidiano : Afghanistan, esplosione in una moschea di Kabul: almeno 20 vittime e 40 feriti. Morto anche un bimbo di 7 anni - PiBra2014 : RT @emergency_ong: #Afghanistan #Kabul È di 35 il bilancio delle vittime ricevute nel nostro ospedale dopo l'#esplosione che ieri ha colpit… - PiBra2014 : RT @emergency_ong: ?? #Kabul Aggiornamento: tra le 27 vittime ricevute a ora ci sono anche 3 morti. 'Due pazienti sono arrivati morti, uno è… -