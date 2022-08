Inter Spezia, Inzaghi prepara i nerazzurri: torna Bastoni. Gosens out? (Di giovedì 18 agosto 2022) Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sta preparando la squadra per l’impegno di sabato sera contro lo Spezia: dubbi in difesa e a sinistra Inzaghi prepara il debutto stagionale a San Siro, dove troverà lo Spezia di Gotti. Il ritorno dal 1? di Alessandro Bastoni in vista di Inter–Spezia sembra certo e potrebbe portare all’iniziale esclusione dall’11 titolare di Robin Gosens. L’esterno tedesco a Lecce è partito bene per poi calare. Possibile dunque vedere Dimarco dall’inizio sulla corsia mancina. Lo riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il tecnico dell’Simonestando la squadra per l’impegno di sabato sera contro lo: dubbi in difesa e a sinistrail debutto stagionale a San Siro, dove troverà lodi Gotti. Il ritorno dal 1? di Alessandroin vista disembra certo e potrebbe portare all’iniziale esclusione dall’11 titolare di Robin. L’esterno tedesco a Lecce è partito bene per poi calare. Possibile dunque vedere Dimarco dall’inizio sulla corsia mancina. Lo riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

