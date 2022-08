In Arabia Saudita una donna è stata condannata a 34 anni di carcere per alcuni tweet (Di giovedì 18 agosto 2022) Salma al-Shehab usava il suo profilo per sostenere attiviste femministe e i diritti delle donne. Il suo caso è emblematico del controllo sempre più invasivo della monarchia guidata dal principe Mohamed bin-Salman Leggi su wired (Di giovedì 18 agosto 2022) Salma al-Shehab usava il suo profilo per sostenere attiviste femministe e i diritti delle donne. Il suo caso è emblematico del controllo sempre più invasivo della monarchia guidata dal principe Mohamed bin-Salman

fattoquotidiano : Arabia Saudita, attivista per i diritti delle donne condannata a 34 anni di prigione per un tweet. E’ la pena più d… - LaStampa : Arabia Saudita, studentessa condannata a 34 anni di carcere per i suoi tweet: rilanciava i post dei dissidenti - Adnkronos : Arabia Saudita, studentessa condannata a 34 anni per aver usato Twitter - ANTO75NINA_ : RT @simonesilvan1: Arabia Saudita, una donna è stata condannata a 34 anni di carcere per una vignetta satirica contro #binsalman ! L’amico… - docdrugztore : Il « Rinascimento » dell’Arabia Saudita. cc @matteorenzi @ItaliaViva -