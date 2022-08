Il cinghiale in fuga a Milano è morto dopo il recupero (Di giovedì 18 agosto 2022) dopo due settimane di tentativi andato a vuoto, il cinghiale che il 4 agosto nuotava in Darsena è stato recuperato stremato ed è deceduto durante il trasporto in un centro di recupero Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022)due settimane di tentativi andato a vuoto, ilche il 4 agosto nuotava in Darsena è stato recuperato stremato ed è deceduto durante il trasporto in un centro di

