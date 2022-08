Finlandia, critiche per premier per video mentre balla a un party (Di giovedì 18 agosto 2022) La premier finlandese, Sanna Marin, sta affrontando una ridda di critiche dopo la diffusione di un video in cui viene filmata mentre balla e festeggia insieme ad amici e celebrità del Paese. I partiti ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Lafinlandese, Sanna Marin, sta affrontando una ridda didopo la diffusione di unin cui viene filmatae festeggia insieme ad amici e celebrità del Paese. I partiti ...

Andrea_V_73 : 'Le critiche alla prima ministra della #Finlandia per il video in cui si diverte a una festa' - ilpostdice : @ilpostdice 'musica, si sente uno dei partecipanti che urla «jauhojengi», traducibile come «gang di farina», dove .… - ParliamoDiNews : Le critiche alla prima ministra della Finlandia per il video in cui si diverte a una festa - Il Post #finlandia… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Le critiche alla prima ministra della Finlandia per il video in cui si diverte a una festa - ilpost : Le critiche alla prima ministra della Finlandia per il video in cui si diverte a una festa -