E' morto Joseph Delaney, autore dark fantasy (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore britannico Joseph Delaney, autore di fantascienza e fantasy, noto soprattutto per la serie "Spook's", è morto all'età di 77 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla sua famiglia tramite la Bbc. Nato a Preston il 25 luglio 1945 e vissuto a Manchester, ex insegnante, ha pubblicato il suo primo libro nel 2004, "L'apprendista del mago" ("The Spook's Apprentice"; tradotto in italiano nello stesso anno da Mondadori) e ha continuato a scrivere più di 25 romanzi per ragazzi. "L'apprendista del mago" (ristampato come "Il settimo figlio" da Mondadori nel 2015), è il titolo di apertura della saga dark "The Wardstone Chronicles", che segue le vicende di Thomas "Tom" Ward, settimo figlio di un settimo figlio, apprendista di John Gregory, un maestro nel ...

