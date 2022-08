Dominio Napoli sul mercato, ora tocca a mister Spalletti (Di giovedì 18 agosto 2022) Luciano Spalletti aveva recentemente dichiarato che la rosa del Napoli non era completa, ora ha l’imbarazzo della scelta sia degli uomini che del sistema di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 agosto 2022) Lucianoaveva recentemente dichiarato che la rosa delnon era completa, ora ha l’imbarazzo della scelta sia degli uomini che del sistema di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

matdandy : @FeldiJr @19_umang @NapoliSansone In realtà come ho avuto modo di scambiare con altri tifosi negli ultimi 10 anni p… - Theo19893 : @fabriziosalvio1 @theworldnews74 Non lo dico io, lo dice la storia. Quanti scudetti ha il Napoli? La roma ? La Lazi… - axel996s : RT @SandroSca: Il Milan era 2-2 al 45° Il Napoli era 2-2 al 50° L'Inter era 1-1 al 94° La Roma ha vinto 0-1 a Salerno La Fiore era 2-2 al 9… - ZonaBianconeri : RT @NCN_it: CdS – #Ndombele al #Napoli dipende dall'uscita di #Fabian al #PSG: ecco l'effetto dominio che coinvolge anche la #Juventus http… - NCN_it : CdS – #Ndombele al #Napoli dipende dall'uscita di #Fabian al #PSG: ecco l'effetto dominio che coinvolge anche la… -