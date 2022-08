Del Genio: “Mercato? Eravamo in ansia, ma ora bisogna fare i complimenti al club” (Di giovedì 18 agosto 2022) Paolo Del Genio commenta i recenti colpi in entrata del Napoli Il Mercato del Napoli è entrato nel vivo: dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo del “Cholito” … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 18 agosto 2022) Paolo Delcommenta i recenti colpi in entrata del Napoli Ildel Napoli è entrato nel vivo: dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo del “Cholito” … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

borghi_claudio : @andrea_tamponi @masechi Ecco, allora se vuole migliorare le analisi impari a rispettare chi non la pensa come lei.… - sechesi : L’ultima volta che un calciatore del Napoli si è presentato così in Serie A era il 2007 e si giocava a Udine:… - goldenireneh : @Spectra_anna Certo che mettere insieme Shakespeare e autor? del XX secolo è un colpo di genio. Tra l'altro Gaiman… - mverde73 : @naptam_10 @Andrea1994___ Eccolo qua, un altro genio papponista, un altro con il QI più basso del numero di piede c… - gigi_mori65 : @albertoinfelise Alberto, sei un genio del male?? -