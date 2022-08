Corvino fa sul serio, il Lecce vuole un centrocampista della Lazio (Di giovedì 18 agosto 2022) Con la chiusura del calciomercato ormai alle porte, il Lecce punta ancora fermamente su Jean-Daniel Akpa Akpro, chiedendolo in prestito alla Lazio. Una richiesta su cui non vuole mollare Pantaleo Corvino, che mira ancora ad avere tra i suoi il centrocampista ivoriano, nonostante il suo stesso rifiuto. Tagliato ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri, l’ex giocatore della Lazio è difatti da un po’ nel mirino dei pugliesi, che ne avrebbero individuato una buona occasione per rafforzare il proprio centrocampo. L’offerta di prestito, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, era stata però rifiutata da Akpa Akpro. Akpa Akpro-Lecce-Lazio (Getty Images) Una decisione che non ha certo reso le cose facili ai ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Con la chiusura del calciomercato ormai alle porte, ilpunta ancora fermamente su Jean-Daniel Akpa Akpro, chiedendolo in prestito alla. Una richiesta su cui nonmollare Pantaleo, che mira ancora ad avere tra i suoi ilivoriano, nonostante il suo stesso rifiuto. Tagliato ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri, l’ex giocatoreè difatti da un po’ nel mirino dei pugliesi, che ne avrebbero individuato una buona occasione per rafforzare il proprio centrocampo. L’offerta di prestito, secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, era stata però rifiutata da Akpa Akpro. Akpa Akpro-(Getty Images) Una decisione che non ha certo reso le cose facili ai ...

PianetaLecce : Da Berbatov a Normann passando per Hubner: i colpi di mercato di Corvino sfumati sul più bello - LecceCalcio : L'interesse del Lecce per il difensore passato dal Monza al Palermo era stato confermato anche da fonti interne all… - interliveit : Sotto il segno di Pantaleo Corvino. Squadra giovanissima con l'ex Zurigo Ceesay punta di diamante, il focus sul Lec… - doncarlo74 : @VaneJuice2 @OfficialUSLecce Secondo me questi messaggi di protesta di noi tifosi non vengono letti a SSD e Corvino… - spaziolecce : RT @OfficialUSLecce: ?? il punto sul mercato del responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo Corvino -