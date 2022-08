Cannavaro: "Raspadori una garanzia di continuità per il futuro" (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabio Cannavaro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di Raspadori, nuovo colpo in attacco del Napoli. 'È il miglior giovane che si è spostato, di quelli del giro della Nazionale. Magari non entusiasma oggi la piazza come ... Leggi su 100x100napoli (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di, nuovo colpo in attacco del Napoli. 'È il miglior giovane che si è spostato, di quelli del giro della Nazionale. Magari non entusiasma oggi la piazza come ...

