Bonus bollette 2022: a chi spetta e come usarlo (Di giovedì 18 agosto 2022) Tra i contributi di ausilio ai cittadini presenti nel Decreto Aiuti Bis, spicca anche il Bonus bollette. È una misura che non spetta a tutti, e che anzi riguarda solo i dipendenti delle aziende private. Queste ultime, infatti, possono erogare contributi ai propri dipendenti per aiutarli con il pagamento delle bollette: in questo modo gli importi previsti per il welfare aziendale sono quasi triplicati, passando da 258 euro a 600 euro all’anno. LEGGI ANCHE >>> bollette luce e gas: modifiche unilaterali contratto sospese? A chi spetta il Bonus bollette Il Bonus bollette 2022 non spetta ai dipendenti della pubblica amministrazione, né tantomeno ai lavoratori autonomi. Il ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 18 agosto 2022) Tra i contributi di ausilio ai cittadini presenti nel Decreto Aiuti Bis, spicca anche il. È una misura che nona tutti, e che anzi riguarda solo i dipendenti delle aziende private. Queste ultime, infatti, possono erogare contributi ai propri dipendenti per aiutarli con il pagamento delle: in questo modo gli importi previsti per il welfare aziendale sono quasi triplicati, passando da 258 euro a 600 euro all’anno. LEGGI ANCHE >>>luce e gas: modifiche unilaterali contratto sospese? A chiilIlnonai dipendenti della pubblica amministrazione, né tantomeno ai lavoratori autonomi. Il ...

marchinovox : Bonus bollette per i lavoratori: tutto sul contributo erogato dalle aziende - AntonioDecano : @biancavschiller @GavinoSanna1967 In ogni comune è possibile richiedere il bonus a sostegno del pagamento delle bol… - AdolfoTasinato : @GiorgiaMeloni Draghi? Quello del debito pubblico aumentato, dei bonus elemosine come i 200 euro alle partite Iva,… - AdolfoTasinato : @EnricoLetta Draghi? Quello del debito pubblico aumentato, dei bonus elemosine come i 200 euro alle partite Iva, de… - VincenzoVitale_ : @VikSom71 RDC ottimo come sussidio per il lavoratore in nero. Ci paghi le bollette, non fai di più. Bonus 110%, com… -