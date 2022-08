Un uomo ha ucciso la madre ottantenne e si è lanciato da un ponte nel Biellese

(Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Tragedia familiare a Boero, una piccola frazione di 150 residenti del comune di Strona, nel. Undi 58 anni, Antonio Belli, hala, Elsa Antonini, nell'abitazione dove vivevano insieme, poi è salito sulla sua auto, una Fiat Punto, e si è diretto aldella Pistolesa, un luogo dove si pratica il bungee jumping ma che è anche tristemente legato a tanti episodi di suicidio in questo angolo di Piemonte. Qui si è tolto la vita. Il fatto è successo in mattinata ma è venuto alla luce solo dopo diverse ore, quando un passante ha notato la vettura ferma e vuota vicino al parapetto del viadotto. Il recupero della salma è stato compiuto con un elicottero. Secondo quanto si è appreso, il gesto sarebbe legato alle difficili condizioni di salute della ...

