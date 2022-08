Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: un arresto in Irpinia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Forino hanno tratto in arresto un 44enne di Contrada per “Produzione, Traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. Nella mattinata di ieri, all’esito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo 5 piante di marijuana, circa 100 grammi di analoga sostanza già essiccata, vari semi di canapa indiana e 180 grammi di hashish. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, unitamente a un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 44enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Forino hanno tratto inun 44enne di Contrada per “Produzione,illecita di”. Nella mattinata di ieri, all’esito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo 5 piante di marijuana, circa 100 grammi di analoga sostanza già essiccata, vari semi di canapa indiana e 180 grammi di hashish. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, unitamente a un bilancino di precisione ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 44enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

