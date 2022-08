Roma | blitz interforze nel campo nomadi di via Salviati

Leggi su ilfaroonline

Proseguono le attività di controllo del territorio secondo le determinazioni assunte in Prefettura, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, e successivo tavolo tecnico in Questura. In particolare nel corso della mattinata, personale della Polizia Locale diCapitale, Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato, hanno svolto alcune verifiche all'interno deldi Viadove, sono state identificate circa 350 persone di cui 138 minori. Nel corso delle attività, sono state rinvenute, inoltre, 50 marmitte catalitiche, una ventina tra biciclette e monopattini, quantitativo di rame e carrelli della spesa. Riscontrate condizioni igieniche precarie.