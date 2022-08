Raspadori, distanza ridotta: possibile chiusura in settimana (Di mercoledì 17 agosto 2022) Corriere del Mezzogiorno – . Napoli e Sassuolo continuano a contrattare in merito al futuro di Giacomo Raspadori. La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 agosto 2022) Corriere del Mezzogiorno – . Napoli e Sassuolo continuano a contrattare in merito al futuro di Giacomo. La … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DI… - SportdelSud : ???? C’è ancora distanza tra il #Napoli e il #Sassuolo per arrivare ad una chiusura definitiva per l’affare… - ilnapolionline : Raspadori-Napoli, la distanza è minima, da colmare entro giovedì! - - sportli26181512 : #Napoli-#Raspadori, ora o mai più. Assalto finale a Navas e Ndombele: La distanza con il Sassuolo scende a 1 milion… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - La distanza tra Napoli e Sassuolo per Raspadori è minima, si prova a chiudere -