Pd tra rancori e delusioni | Fiano se la vede brutta | Raciti escluso e Stefano spara bordate

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Enrico Letta ha fatto scomparire i loro nomi con il cancellino. Altri, come quello d, li ha mezzo cancellati. E l’ennesimodalle liste, Fausto, non nasconde l’amarezza. «Il Partito democratico ha deciso di non ricandidarmi alle elezioni politiche. Posso fare a meno del Parlamento e soprattutto il Parlamento può fare a meno di me175, dice. «Ci sono esclusioni certo più significative. Continuerò la mia militanza senza farmi risucchiare dal vortice diche continua a dominare i cicli politici del Partito democratico».amareggiato ma non vuole darlo are Non è di certo felice, Emanuele. Ma cerca di non darlo are. «Il mio partito mi ha chiesto di candidarmi in un collegio del Senato che si posiziona tra i ...