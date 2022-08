L’Inter fissa il prezzo per Dumfries: la cifra (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il mercato nerazzurro non accenna a concludersi e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG continua a non andare oltre i 60 milioni, bonus compresi, per Milan Skriniar, almeno per ora; ma lo slovacco non è l’unico giocatore nerazzurro che interessa molto ai vari top club europei. Dumfries Inter Chelsea Nelle ultime settimane il Chelsea si è interessato a Denzel Dumfries e Wesley Fofana del Leicester City, con il secondo che sarebbe l’indiziato principale a vestire la maglia dei Blues. Il suo cartellino, però, costa oltre 80 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal club di Boehly. L’Inter, per allontanare ulteriormente L’Interesse del Chelsea, ha fissato il prezzo del cartellino del laterale olandese pari a 50 milioni di euro, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il mercato nerazzurro non accenna a concludersi e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il PSG continua a non andare oltre i 60 milioni, bonus compresi, per Milan Skriniar, almeno per ora; ma lo slovacco non è l’unico giocatore nerazzurro che interessa molto ai vari top club europei.Inter Chelsea Nelle ultime settimane il Chelsea si è interessato a Denzele Wesley Fofana del Leicester City, con il secondo che sarebbe l’indiziato principale a vestire la maglia dei Blues. Il suo cartellino, però, costa oltre 80 milioni di euro,ritenuta troppo alta dal club di Boehly., per allontanare ulteriormenteesse del Chelsea, hato ildel cartellino del laterale olandese pari a 50 milioni di euro, ...

Juve - Depay, accordo! Manca solo il Barcellona ... dunque su una base fissa attorno ai 5 milioni ai quali ... Però resta da definire l'uscita di scena di Depay dal club catalano , ... guidato dall'avvocato Ledure, ha già riportato Lukaku all'Inter e ... CASADEI AL CHELSEA/ Calciomercato news: c'è l'intesa con l'Inter, giovedì le visite ... 15 di base fissa più 5 di bonus, dai milanesi ma avrebbe già ... dai milanesi ma avrebbe già trovato, insieme con il suo entourage, l'... Tramite il denaro ottenuto da questa cessione, l'Inter potrà ...