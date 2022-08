L' editoriale del Direttore |  Grazie | DesmoDovi!

L'editoriale del Direttore: Grazie, (Desmo)Dovi! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrea Dovizioso è sempre stato un anti - personaggio, nello scintillante mondo del Motomondiale. Un ragazzo umile, normale. Della porta accanto. Non ha spostato folle come Valentino Rossi, non ha ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 17 agosto 2022) Andrea Dovizioso è sempre stato un anti - personaggio, nello scintillante mondo del Motomondiale. Un ragazzo umile, normale. Della porta accanto. Non ha spostato folle come Valentino Rossi, non ha ...

L'editoriale del Direttore: Grazie, (Desmo)Dovi! Andrea Dovizioso è sempre stato un anti - personaggio, nello scintillante mondo del Motomondiale. Un ragazzo umile, normale. Della porta accanto. Non ha spostato folle come Valentino Rossi, non ha avuto il "carattere" (e la lingua sciolta) di Jorge Lorenzo, né la guida ...