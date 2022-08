Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie: continuano ad aumentare i casi in Italia. Il ministero della Salute fa sapere che sono 652 gl… - enpaonlus : Peste suina e la Sfattoria, il Tar del Lazio sospende gli abbattimenti dei 140 animali fino al 18 agosto, non al 14… - MarcoGuidi13 : #Kostic ha risolto all’ora di pranzo gli ultimi dettagli con l’#Eintracht assistito dall’ex attaccante della #Lazio… - GiordanoCargnel : RT @teostardo: Monica Cirinnà tira fuori gli occhi della tigre e accetta la candidatura al collegio uninominale Lazio 04 - mummy53690440 : Tutti gli «amici e mogli di» tra i candidati Pd del Lazio -

Corriere dello Sport

La direzione nazionale dem ha chiuso la partita dei candidati e nella regione guidata da Nicola Zingaretti non mancano nomi come quelli della fedelissima Cecilia D'Elia , o di Michela Di Biase , ...ROMA - Laha riaperto la campagna abbonamenti e le vendite sono subito ripartite. L'ultimo dato delle ... E poi ci sonoinviti dei giocatori. Milinkovic l'ultimo a lanciare l'appello sui social:... Lazio, gli abbonamenti corrono ancora con l’appello di Milinkovic I tre punti di Lele Adani. Nel corso della prima puntata della nuova stagione della BoboTv, l'ex difensore di Inter e Fiorentina ha analizzato la seconda versione della Lazio di Sarri ...Il terzino sinistro come ultimo regalo. Questa, secondo la ricostruzione raccontata oggi sul Corriere dello Sport, la richiesta di Sarri a Lotito nella pancia dell'Olimpico dopo Lazio-Bologna. Il pres ...