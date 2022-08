Il Ferragosto della vergogna, a Capaci la spiaggia è una discarica: il buon decoro non esiste più (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ci si fa grande la bocca a parlare di buon decoro, anche relativo all’abito vestimentario, ma nessuno pensa a sanzionare gli sporcaccioni. La spiaggia di Capaci, vicino Palermo, è ridotta a una vera e propria discarica con i bagnanti costretti a prendere il sole tra i rifiuti e con le vespe che cercano cibo, rischiando di pungere anche letalmente piccoli e adulti. La situazione è al quanto raccapricciante: bottiglie di vetro rotte, schegge di vetro appuntite sparse per tutta la spiaggia, fazzoletti, pacchetti di sigarette con le relative cicche già fumate, bottiglie di plastica, resti di falò e per finire cumuli di rifiuti quasi ovunque. Ma quel che lascia più senza parole è un lavandino abbandonato nel bel mezzo della spiaggia, forse utilizzato per ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ci si fa grande la bocca a parlare di, anche relativo all’abito vestimentario, ma nessuno pensa a sanzionare gli sporcaccioni. Ladi, vicino Palermo, è ridotta a una vera e propriacon i bagnanti costretti a prendere il sole tra i rifiuti e con le vespe che cercano cibo, rischiando di pungere anche letalmente piccoli e adulti. La situazione è al quanto raccapricciante: bottiglie di vetro rotte, schegge di vetro appuntite sparse per tutta la, fazzoletti, pacchetti di sigarette con le relative cicche già fumate, bottiglie di plastica, resti di falò e per finire cumuli di rifiuti quasi ovunque. Ma quel che lascia più senza parole è un lavandino abbandonato nel bel mezzo, forse utilizzato per ...

