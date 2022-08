Il Codacons chiede alla Serie A la revoca del contratto a DAZN

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022) IlcontroLa prima giornata dellaA ha visto numerosi problemi con, la piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti per il massimo campionato per il triennio 21/24. Il(Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori) ha inoltratoLegaA un decreto in cuiladei diritti TV. “Sebbene l’emittente abbia sin da subito fatto sapere di essere pronta a rimborsare gli utenti un eventuale rimborso non solo non sarebbe insufficiente ma evidenzierebbe con tutta evidenza l’inefficacia e l’inadeguatezza del servizio. Ad oggi, tanto la Lega Nazionale Professionisti quanto l’AGCOM non possono non prendere in ...