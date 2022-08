Guenda Goria non riesce ad accettarlo: “Soffre troppo” | Pronta a rinunciare (Di mercoledì 17 agosto 2022) Momento particolarmente difficile per Guenda Goria alle prese con una serie di brutte delusioni: sta per accadere l’irreparabile L’ex gieffina Guenda Goria (screenshot Twitter)Guenda Goria non sta di certo affrontando il suo momento più bello. Dopo l’annuncio del suo matrimonio con Mirko Cangitano, per lei sembravano essere in arrivo solo belle notizie. L’ex gieffina si è invece in pochissimi giorni trovata a dover fare i conti con una durissima realtà. Il mese scorso per la pianista sono arrivate due bruttissime notizie una dietro l’altra. Prima si è vista costretta ad un intervento urgente a causa di una gravidanza extrauterina: una situazione che ha spinto l’ex gieffina a rimandare anche il giorno delle nozze. Anche dal punto di vista lavorativo è poi arrivata una brutta batosta ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Momento particolarmente difficile peralle prese con una serie di brutte delusioni: sta per accadere l’irreparabile L’ex gieffina(screenshot Twitter)non sta di certo affrontando il suo momento più bello. Dopo l’annuncio del suo matrimonio con Mirko Cangitano, per lei sembravano essere in arrivo solo belle notizie. L’ex gieffina si è invece in pochissimi giorni trovata a dover fare i conti con una durissima realtà. Il mese scorso per la pianista sono arrivate due bruttissime notizie una dietro l’altra. Prima si è vista costretta ad un intervento urgente a causa di una gravidanza extrauterina: una situazione che ha spinto l’ex gieffina a rimandare anche il giorno delle nozze. Anche dal punto di vista lavorativo è poi arrivata una brutta batosta ...

